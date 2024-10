Das Retro Gaming Museum in Wien wurde umgebaut und erweitert. Das ist ein Museum für alte Video-Spiele. Im Museum in Wien gibt es jetzt einen neuen Bereich mit Arcade-Spielen. Das sind Video-Spiele in großen Automaten. Ein beliebtes Arcade-Spiel ist Pac-Man. Im Museum gibt es viele ältere Videospiel-Konsolen und Computer, mit denen gespielt werden kann. Seit einiger Zeit gibt es auch in Döbriach am Millstätter See (Kärnten) ein Retro Gaming Museum.