Eine Forscher-Gruppe der Universität New Orleans hat eine bisher unbekannte Maya-Stadt entdeckt. Die Überreste der Stadt Valeriana befinden sich in einem Dschungel-Gebiet im mexikanischen Bundesstaat Campeche. Es soll sich um eine sehr große Stadt handeln. In der Stadt Valeriana könnte es breite Straßen, eine Freiluft-Theater-Anlage und eine Sammelstelle für Wasser gegeben haben. Gefunden wurde die Stadt mit der Hilfe einer neuen Technik namens LIDAR.

Die Maya-Kultur ist in mehreren Ländern Zentral-Amerikas sichtbar

Die Maya sind die Ur-Einwohner des Gebietes, auf dem heute die Länder Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras und El Salvador liegen. Die Maya-Kultur ist zum Beispiel bekannt für ihre Schrift, genaue Kalender und Architektur mit Pyramiden und öffentlichen Plätzen für die Menschen.