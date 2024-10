Im Zentrum von Graz haben die Montage-Arbeiten der Weihnachts-Beleuchtung begonnen. Für die Weihnachts-Beleuchtung müssen rund 760.000 LED-Lampen montiert werden. Ab dem 21. November wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Mitte November startet das Advents-Programm in Graz

Ab dem 15. November startet das Advents-Programm in Graz. Ab dann ist der Eislauf-Platz in der Jahn-Gasse geöffnet. Ab dem 22. November starten die Christkindl-Märkte und am 30. November wird der Christ-Baum am Grazer Haupt-Platz beleuchtet. Ab dem 30. November gibt es auch die Eis-Krippe im Landhaus-Hof zu sehen.