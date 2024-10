Am 1. und 2. November wird der mexikanische „Día de los Muertos“ gefeiert. An diesem Tag wird an die Verstorbenen gedacht. Der Legende nach kehren die Verstorbenen für einen Tag zurück, um mit den Lebenden das Leben zu feiern. Der „Día de los Muertos“ ist einer der wichtigsten Feiertage Mexikos.

Beim „Día de los Muertos“ verkleiden sich die Menschen und verbringen gemeinsam Zeit. Es wird viel getanzt und gutes Essen serviert. In den Städten und Dörfern werden Altare mit Opfer-Gaben aufgestellt. Auch Umzüge sind Teil des Toten-Festes. Einer der bekanntesten Umzüge findet in der Stadt Oaxaca statt.

Das mexikanische Toten-Fest wird weltweit immer beliebter. Im Jahr 2017 wurde das Toten-Fest im Disney-Film „Coco“ zum Thema gemacht.