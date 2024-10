Der 23. Oktober ist ein National-Feiertag für Ungarn. In Ungarn wird an diesem Tag an den Beginn des Volks-Aufstandes am 23. Oktober 1956 erinnert. In vielen Städten Ungarns gab es Reden von Politikerinnen und Politikern. Zum Beispiel hielten der ungarische Premier-Minister Orbán und der Politiker Peter Magyar Reden.

Am 23. Oktober gab es Proteste gegen die kommunistische Regierung Ungarns. Innerhalb kurzer Zeit wurde aus den Protesten ein bewaffneter Aufstand. Die kommunistische Regierung trat zurück. Die Sowjet-Union schickte Militär-Truppen nach Ungarn, um die kommunistische Regierung wieder an die Macht in Ungarn zu bringen.

Der Aufstand dauerte bis 4. November 1956. Die Folgen des Aufstandes waren Tausende Tote und Hunderttausende Flüchtlinge.