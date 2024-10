In der haitianischen Haupt-Stadt Port-au-Prince hat es in den letzten Wochen zahlreiche Angriffe durch Banden gegeben. Angegriffen wurden zum Beispiel Häuser und Fahrzeuge. Tausende Menschen mussten flüchten. Mehrere Todes-Opfer wurden gemeldet. Die haitianische Polizei ist mit der Lage überfordert und soll in Zukunft noch mehr Hilfe von der UNO bekommen.

Gemeinsame Insel mit der Dominikanischen Republik

Haiti ist ein Land in, das auf einer Insel mit der Dominikanischen Republik liegt. Diese Insel liegt gegenüber von Kuba. Haiti gilt als das ärmste Land von Nord- und Süd-Amerika. Seit längerer Zeit gibt es viel Gewalt in Haiti durch kriminelle Banden. Im ganzen Land sind Menschen auf der Flucht.