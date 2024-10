Untersuchungen zeigen, dass in Österreich jährlich 75 Millionen Euro für Halloween ausgegeben werden. Das sind pro Person 59 Euro. Mit dem Geld werden Süßigkeiten, Kostüme, Schminke und Dekoration für das beliebte Fest aus den USA gekauft.

Halloween wird in der Nacht von 31. Oktober auf 1. November gefeiert. Ursprünglich kommt Halloween aus Irland. Irische Auswanderinnen hatten den Brauch in die USA mitgebracht. Von dort aus wurde Halloween weltweit berühmt. Heute wird Halloween auch in Österreich von vielen Menschen gefeiert. Typisch für Halloween sind geschnitzte Kürbisse und gruselige Kostüme. Kinder gehen von Haus zu Haus und bitten um Süßigkeiten.