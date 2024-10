Gestern (21. Oktober) ist der Sänger Paul Di‘Anno verstorben. Er wurde 66 Jahre alt. Di‘Anno hatte in den letzten Jahren viele gesundheitliche Probleme. Seit einiger Zeit saß Di‘Anno im Rollstuhl. Paul Di‘Anno war von 1977 bis 1981 Sänger der legendären Heavy-Metal-Band „Iron Maiden“, die es bis heute gibt. Seit 1981 ist Bruce Dickinson Sänger der Band. In seiner Zeit nach „Iron Maiden“ hat Di‘Anno in vielen Musik-Projekten mitgemacht.