In Kürze soll das neue Ägyptische Museum eröffnet werden. Auf Englisch heißt das Museum “Grand Egyptian Museum”. Das neue Ägyptische Museum befindet sich in Gizeh. Das ist eine große Stadt, die direkt an die Haupt-Stadt Kairo grenzt. In Gizeh befinden sich die berühmten Pyramiden von Gizeh.

Vor der offiziellen Eröffnung wird es einen Probe-Betrieb geben. Das heißt, dass einige Bereiche des Museums für 4.000 Besucher eröffnet werden. Wann die offizielle Eröffnung stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Das neue Ägyptische Museum

Im neuen Ägyptischen Museum soll es mehr als 100.000 Ausstellungs-Gegenstände zu sehen sein. Unter anderem wird es eine Sammlung über den bekannten alt-ägyptischen Herrscher Tutanchamun zu sehen geben. Im neuen Museum wird versucht, Geschichte interaktiv und unterhaltsam zu vermitteln.

Das neue Museum wird von der ägyptischen Regierung gebaut. Es hat bisher mehr als 1 Milliarde Dollar gekostet.