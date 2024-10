In der ägyptischen Hauptstadt Kairo steht ein Megaprojekt der Museumswelt vor der Eröffnung. Das Grand Egyptian Museum (Großes Ägyptisches Museum) in Gizeh bei Kairo soll mehr als 100.000 Artefakte des antiken Ägyptens im größten archäologischen Museum der Welt ausstellen, wie es vonseiten des Museums heißt. Die Abkürzung „GEM“ (auf Deutsch: Edelstein) verdeutlicht, wie wichtig das Projekt für Ägypten ist. Nun sollen die Hauptgalerien probeweise für 4000 Besucher geöffnet werden.

Museum bei Pyramiden von Gizeh

Das Museum in der Nähe der Pyramiden von Gizeh befindet sich seit knapp zehn Jahren im Bau, die Eröffnung wurde schon einige Male verschoben. Auch jetzt ist noch kein offizieller Eröffnungstermin bekannt. Bisher kostete das Projekt bereits mehr als eine Milliarde Dollar.

Al-Tayeb Abbas, Assistent des ägyptischen Ministers für Altertümer, sagte gegenüber der Associated Press, dass der Probelauf der Vorbereitung auf die vollständige Eröffnung dienen würde. Das Museum soll so Probleme im Betrieb und überfüllte Bereiche in der Ausstellung vorab identifizieren. Seit Ende 2022 werden bereits eingeschränkte Führungen angeboten.

Die Ausstellungen in den zwölf Räumen des Museums befassen sich mit der Gesellschaft, Religion und Politik des alten Ägypten. Chronologisch geordnet werden hier die Epochen der dritten Zwischenzeit (etwa 1070–664 v. Chr.), der Spätzeit (664–332 v. Chr.), der griechisch-römischen Zeit (332 v. Chr.–395 n. Chr.), des Neuen Reiches (1550–1070 v. Chr.), des Mittleren Reiches (2030–1650 v. Chr.) und des Alten Reiches (2649–2130 v. Chr.) ausgestellt. Ein Raum widmet sich den Statuen der „Elite des Königs“: Mitglieder der königlichen Familie und hochrangige Beamte, die in der Armee, der Priesterschaft und der Regierung tätig waren.

Modernes Museumserlebnis

Wie für moderne Museen üblich, bietet das Museum Multimedia-Präsentationen, um das Leben der alten Ägypter für die Besucher nachvollziehbarer zu machen. Auch ein Virtual-Reality-Erlebnis ist geplant. Für die Probebesucher steht bereits ein Einkaufsbereich und eine große Treppe mit Blick auf die Pyramiden zur Verfügung. Denkmäler und Artefakte wie Sarkophage sind ebenfalls zugänglich. Einige Teile des Museums mit Ausstellungsstücken wie der Schatzsammlung von Tutanchamun sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet werden. Diese befinden sich aktuell noch im alten Ägyptischen Museum.

Eissa Zidan, Generaldirektor für Restaurierung und Antiquitätentransfer des Museums, erklärt gegenüber AP: „Das Museum ist nicht nur ein Ort zur Ausstellung von Altertümern, sondern es soll auch Kinder für die Geschichte des alten Ägypten begeistern. Das Museum ist ein Geschenk an die ganze Welt.“