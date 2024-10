In der Steiermark breitet sich die südrussische Tarantel immer weiter aus. Eine Tarantel ist eine große Spinne. Ihr Gift ist für Menschen nicht giftig. Die Tarantel wird auch Wolfs-Spinne genannt. In der letzten Zeit wurden immer mehr Taranteln in Österreich gefunden.

Die Spinne ist nicht einfach zu erkennen. Sie gehört zu den größten Spinnen Europas. Die Spinne hat einen braunen behaarten Körper. Außerdem hat die Spinne 8 Augen.