Morgen (11. Oktober) wird eine Wachs-Figur von Richard Lugner im Einkauf-Zentrum Lugner City in Wien ausgestellt. Die Wachs-Figur gehört eigentlich zum Madame Tussauds Museum in Wien. Das ist ein weltbekanntes Museum, in dem Wachs-Figuren von bekannten Menschen ausgestellt sind.

92. Geburtstag als Anlass

Richard Lugner war ein Bau-Unternehmer und eine der bekanntesten Fernseh-Persönlichkeiten Österreichs. Besonders bekannt ist Lugner für seine Auftritte im Fernsehen und beim Opern-Ball. Morgen (11. Oktober) wäre Richard Lugner 92 Jahre alt geworden. Richard Lugner ist am 12. August im Alter von 91 Jahren gestorben.