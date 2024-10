Der australische Radfahrer Lachlan Morton ist in 30 Tagen um ganz Australien herumgefahren. In dieser Zeit hat er 14.200 Kilometer mit dem Fahrrad gemacht. Das sind täglich mehr als 450 Kilometer. So schnell ist vor ihm noch kein Mensch diese Strecke gefahren. Bei seinem Rad-Projekt hat Lachlan Morton knapp 75.000 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Morton ist bekannt für extreme Rad-Fahrten

Lachlan Morton ist ein ehemaliger Profi-Radfahrer. Seit einigen Jahren macht er vor allem extreme Rad-Fahrten. Zum Beispiel ist er vor 3 Jahren die gesamte Tour-de-France alleine gefahren. Er hat dabei keinerlei Unterstützung von anderen Menschen gehabt.