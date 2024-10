Donald Trump hat am Samstag (5. Oktober)eine Wahl-Veranstaltung für die Präsidentschafts-Wahlen im US-Bundes-Staat Pennsylvania gemacht. An diesem Ort wurde Donald Trump vor knapp 3 Monaten von einem Attentäter angeschossen. Trump wurde damals am Ohr verletzt. Bei der Wahl-Veranstaltung in Pennsylvania ist auch der US-Milliardär Elon Musk aufgetreten. Er unterstützt Trump im Wahl-Kampf zum US-Präsidenten.

Trump möchte wieder Präsident der USA werden

Trump ist Präsidentschafts-Kandidat für die Republikanische Partei bei den US-Präsidentschafts-Wahlen am 5. November. Donald Trump möchte zum 2. Mal US-Präsident werden. Trump war von 2017 bis 2021 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.