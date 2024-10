Die Donnertags-Demos gehen in die nächste Runde. Gestern protestierten rund 25.000 Menschen gegen die Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ). Die Menschen forderten, dass die Partei nicht in die Bundes-Regierung kommen soll. Die Demo startete um 19:30 Uhr an der Universität Wien.

Die 1. Donnerstags-Demos fanden vor 25 Jahren statt. Dort trafen sich 150.000 Menschen und protestierten gegen die Regierung, ÖVP und FPÖ.