Heute (4.Oktober) wird der italienische DJ Gigi D´Agostino in der Grazer Stadthalle ein Konzert spielen. Er tritt in ganz Österreich auf. Das Konzert in Graz ist ausverkauft.

Gigi D‘Agostino gehört zu den welt-berühmtesten DJs und Musik-Produzenten der Welt. Er hat zahlreiche Lieder geschrieben. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen beispielsweise „L‘amour toujours“, „The Riddle“ oder “In My Mind”. Die Lieder sind weltweit bekannt.

Weitere Konzerte

Zu seinen Marken-Zeichen zählt die Kapitänsmütze und die Sonnenbrille. Der DJ wird am 2. November in Wien auftreten. Auch in Klagenfurt wird er ein Konzert spielen.