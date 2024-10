Am Freitag (27. September) wurde der palästinensische Menschenrechts-Aktivist Issa Amro mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Seine Organisation heißt “Youth Against Settlements”. Amro setzt sich friedlich gegen die Siedlungs-Politik von Israel in Palästina ein. Neben ihm wurden auch weitere Personen ausgezeichnet.

Weitere Preis-Träger

Weitere Preise erhielten die philippinische Indigenen-Aktivistin Joan Carling, die mosambikanische Menschenrechts- und Umwelt-Organisation Justiça Ambiental! und ihre Direktorin Anabela Lemos. Auch die britische Forschungs-Agentur Forensic Architecture erhielt einen Preis. Sie beschäftigen sich mit der Aufarbeitung von Menschen-Rechts-Verletzungen.

Der Alternative Nobelpreis wird von der schwedischen Right Livelihood Stiftung verliehen. Bereits seit 40 Jahren wird der Preis vergeben.