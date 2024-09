Weil es in Tschechien und Polen seit Tagen durchgeregnet hat, gibt es in den beiden Ländern eine kritische Situation. In beiden Ländern herrscht in vielen Teilen Hoch-Wasser.

In Tschechien gab es zum Beispiel einen großen Strom-Ausfall, von dem mehr als 250.000 Haushalte betroffen waren. Besonders viele Strom-Ausfälle gab es in der Region Mährisch-Schlesien. Das ist eine Region an der Grenze zu Polen. Viele Zug-Strecken mussten gesperrt werden.

In Polen ist beim Ort Stronie Slaskie ein Stau-Damm gebrochen. Im Bezirk Klodzko mussten 1.600 Menschen in Sicherheit gebracht werden. In der Groß-Stadt Wroclaw wurde der Hochwasser-Alarm ausgerufen. Dort könnte in den nächsten Tagen eine Flut-Welle auf die Stadt treffen.