In den österreichischen Bundes-Ländern beginnt in Kürze die Grippe-Impf-Aktion 2024. Die Impfung ist dieses Jahr kostenlos. Die Impfung in der Steiermark ist zum Beispiel bei den Sanitäts-Referaten der Bezirks-Hauptmannschaften möglich. In Graz kann die Impfung beim Gesundheits-Amt gemacht werden. Die Anmeldung ist online oder telefonisch möglich. In der Stadt Graz soll die Grippe-Aktion am 14. Oktober beginnen.

Insgesamt sollen ungefähr 167.000 Impf-Dosen verfügbar sein. Unter der Telefon-Nummer +43 5 0766-501510 gibt es Informationen bei Fragen zur Grippe-Impfung.