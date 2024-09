Am Mittwoch (11. September) wurden in New York (USA) die MTV-Video-Music-Awards vergeben. Die MTV-Music-Awards gehören zu den wichtigsten Preisen im Bereich der Musik. Die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift wurde mehrfach ausgezeichnet. Sie hat zum Beispiel den Preis als Künstlerin des Jahres und für das Video des Jahres bekommen.

Weitere Preise wurden vergeben

Die US-Sängerin Sabrina Carpenter hat für ihr Lied “Espresso” den Preis für den Song des Jahres bekommen. Der Sänger Lenny Kravitz hat den Preis in der Kategorie “Rock” erhalten. Die US-Sängerin Katy Perry hat einen Ehren-Preis erhalten. Viele weitere Preise wurden verliehen.