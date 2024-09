Am Samstag (7. September) wurden bei den Filmfest-Spielen in Venedig die Preise vergeben. Der Haupt-Preis des Festivals ist der Goldene Löwe. Der Goldene Löwe wurde an den Film „The Room Next Door“ von Pedro Almodóvar vergeben. Pedro Almodóvar ist ein berühmter spanischer Film-Regisseur. Er hat in zahlreiche Filme wie „Volver“ und „Leid und Herrlichkeit“ gedreht. Der beste Film wird von einer Jury ausgewählt. Insgesamt waren 21 Filme für den Preis nominiert.

Viele weitere Preise

Als beste Schauspielerin wurde die US-amerikanisch-australische Schau-Spielerin Nicole Kidman für ihre Rolle indem Erotik-Thriller „Babygirl“ ausgezeichnet. Sie ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen weltweit.

Der Preis für den besten Schauspieler ging an den französischen Schau-Spieler Vincent Lindon in der Film „Jouer avec le feu“. Der iranisch-österreichische Regisseur Nader Saeivar wurde für seinen Film „Orizzonti extra“ mit dem Publikums-Preis ausgezeichnet. Weitere Preise wurden vergeben.

Wichtiges Film-Fest

Die Film-Fest-Spiele von Venedig gehören zu den wichtigsten Film-Festivals weltweit. Bei den diesjährigen Film-Fest-Spielen sind viele Film-Stars erschienen. Zum Beispiel George Clooney, Brad Pitt, Angelina Jolie, Richard Gere oder Joaquim Phoenix.