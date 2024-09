Die US-amerikanische Band Linkin Park hat mit Emily Armstrong eine neue Sängerin. Vor 7 Jahren starb der Sänger Chester Bennington. Seither war von der Band nichts zu hören.

Neues Musik-Album geplant

Die Band möchte am 15. November ein neues Album veröffentlichen. Es wird “From Zero” heißen. Danach möchte die Band Live-Konzerte auf der ganzen Welt spielen. Konzerte sind zum Beispiel in Hamburg, London, Seoul und New York geplant.

Band mit vielen Stil-Richtungen

Linkin Park ist eine Band, die verschiedene Stil-Richtungen wie Metal, Rock, Rap und Elektronik mischt. Sie gehörte für längere Zeit zu den erfolgreichsten Bands der Welt.