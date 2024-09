Der Verkehr-Club-Österreich (VCÖ) hat die Mobilitäts-Preise für alle 9 österreichischen Bundesländer bekanntgegeben. Es geht bei dem Preis um neue Lösungen, wie sich das Verkehrs-Verhalten der Menschen in Österreich in Zukunft verändern soll. Der VCÖ hat das Ziel, dass das Verkehrs-Verhalten der Menschen in Österreich der Umwelt nicht schadet und gleichzeitig sozial gerecht ist.

Mehrere Verkehrs-Ideen wurden ausgezeichnet

In der Steiermark wurde zum Beispiel die Gemeinde Feldkirchen bei Graz ausgezeichnet. Die Gemeinde hat einen Plan entwickelt, mit dem die Park-Plätze für Autos in der Gemeinde verringert werden sollen. Dazu müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. In der Steiermark wurde auch das Projekt „BiciBus Graz“ ausgezeichnet. Dabei fahren Kinder mit dem Rad zur Schule und werden von Erwachsenen begleitet. Den BiciBus Graz wird es auch diesen Herbst wieder geben.