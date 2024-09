In Österreich beginnt die Wein-Ernte dieses Jahr so früh wie noch nie. In einigen Regionen im Burgenland hat die Wein-Ernte bereits begonnen. Nächste Woche wird in ganz Österreich mit der Wein-Ernte begonnen. Grund für den sehr frühen Ernte-Beginn sind die große Hitze und Trockenheit.

Es wird guter Wein erwartet

Die Gesamt-Ernte in Österreich soll geringer sein als im Vorjahr. Grund sind Unwetter mit Hagel, die in vielen österreichischen Wein-Regionen Schäden verursachten. Viele Wein-Bauern sind überzeugt, dass die Ernte 2024 gut ist und die Weine dieses Jahr einen besonderen Geschmack haben werden.