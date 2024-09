Forscherinnen und Forscher warnen davor, dass der Fluss Sava im Bereich der kroatischen Haupt-Stadt Zagreb austrocknen könnte. Die Wasser-Temperaturen sind seit 1948 stark gestiegen.

Durch die höheren Wasser-Temperaturen sind Fische und andere Tiere im Fluss bedroht. Auch die Wasser-Versorgung der Menschen in Zagreb ist durch die hohen Wasser-Temperaturen bedroht. In Zukunft gibt es dann vielleicht nicht mehr genügend Wasser für die Menschen in Zagreb.

Forscherinnen und Forscher fordern, dass die Verantwortlichen etwas gegen die Erhitzung der Wasser-Temperaturen unternehmen.