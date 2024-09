Die österreichische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft der Unter-20-Jährigen hat das 1. Spiel der U-20-Weltmeisterschaft (WM) gegen Ghana mit 2 zu 1 Toren gewonnen. Es ist das 1. Mal, dass eine österreichische Frauen-Fußball-Nationalmannschaft ein Spiel bei einer Welt-Meisterschaft gewonnen hat.

2 weitere Gruppen-Spiele

Die Weltmeisterschaft der Unter-20-Jährigen findet in Kolumbien statt. Das Spiel der österreichischen National-Mannschaft wurde in der Hauptstadt Bogotá ausgetragen. Am Freitag (6. September) spielt Österreich gegen Neuseeland und am 9. September gegen Japan.