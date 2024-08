Ein 52-jähriger Mann namens Kaid Farhan Alkadi wurde von der israelischen Armee aus der Gefangenschaft im Gaza-Streifen befreit. Der Mann wurde am 7. Oktober 2023 von der radikal-islamischen Organisation Hamas entführt. Die israelische Armee gab bekannt, dass sie den Mann aus einem unterirdischen Tunnel im Süden des Gaza-Streifens befreite.

Weitere Geiseln könnten sich im Gaza-Streifen befinden

Der befreite Mann befindet sich nun in einem Krankenhaus und wird dort untersucht. Israel glaubt, dass sich noch knapp über 100 Menschen in der Gefangenschaft der Hamas befinden. Die Menschen wurden am 7. Oktober 2023 entführt, als die radikal-islamische Organisation Hamas Israel angriff.

Israel und Hamas führen Krieg

Beim Angriff der Hamas im Oktober 2023 wurden 1.200 Menschen getötet und 250 Menschen entführt. Israel hat der Hamas den Krieg erklärt und die Organisation im Gaza-Streifen angegriffen. Bei diesem Krieg sollen seither zehntausende Menschen getötet worden sein.