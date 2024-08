Am heutigen Tag (27. August) soll beim Kennedy Space Center in Floria die Weltraum-Mission „Polaris Dawn“ starten. Das Besondere an dem Projekt ist, dass damit zum 1. Mal Passagiere ohne staatliche Ausbildung das Welt-All betreten könnten.

Viel Übung vor dem Beginn der Mission

Die 4 Passagiere haben eine lange Vorbereitung durchgemacht. Zur Vorbereitung gehörten zum Beispiel viele Trainings-Stunden im Flug-Simulator. Bei den Passagieren dieser Mission handelt sich um den Milliardär Jared Isaacman, Anna Menon, Sarah Gillis und Scott Poteet.

Mehrtätiger Ausflug ins Welt-all

Die Weltraum-Mission soll 5 Tage dauern. Für den 3. Tag der Weltraum-Mission ist eine Live-Übertragung im Internet geplant. An dem Tag sollen die 4 Passagiere die Weltraum-Kapsel verlassen. Die Weltraum-Kapsel zu verlassen ist gefährlich.