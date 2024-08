In Ober-Österreich wurde die Sachleistungs-Karte bereits getestet. Da der Test sehr gut anlief, kommt die Sachleistungs-Karte ab 2025 in ganz Österreich. In Zukunft können Asyl-Werber 40 Euro pro Tag abheben. Die Sachleistungs-Karte soll in möglichst vielen Geschäften verfügbar sein.

Asyl-Werber sind Menschen, die außerhalb ihres Heimatlandes Schutz beantragen. Wenn dieser Antrag genehmigt wird, dürfen die Asyl-Werber im Land bleiben. Ansonsten müssten sie zurück in ihr Heimatland.