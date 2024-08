Am 26. Juli 2024 wurden am Flughafen Wien-Schwechat 115.989 Passagiere gezählt. Das ist ein neuer Rekord für einen Tag am Flughafen in Wien. In den ersten 6 Monaten des Jahres 2024 wurden am Wiener Flughafen zudem mehr Passagiere als im Vergleich zum Vorjahr gezählt.

Der Flughafen Wien-Schwechat wird vergrößert

Der Flughafen Wien-Schwechat ist der größte Flughafen Österreichs. Den Flughafen gibt es seit 70 Jahren. Derzeit wird ein Terminal am Flughafen ausgebaut und vergrößert. Die Bau-Arbeiten sollen noch bis 2027 dauern.