Am kommenden Wochen-Ende findet wieder das MotoGP-Wochenende in Spielberg statt. MotoGP ist die Abkürzung für „Motorrad-Grand-Prix“. Das ist die Motorrad-Weltmeisterschaft. Jede MotoGP-Saison besteht aus mehreren Rennen. Eines davon findet in Spielberg in der Ober-Steiermark statt. Heuer findet das Renn-Wochenende vom 16. bis 18. August ausgetragen.

Das MotoGP-Wochenende gehört gemeinsam mit dem Formel-1-Rennen zu den größeren Veranstaltungen, die auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg stattfinden.