Eine Studie der Firma Deloitte zeigt, dass Neubau-Wohnungen in Österreich im Europa-Vergleich am teuersten sind. Eine neue Wohnung kostet in Österreich im Durchschnitt 4.920 Euro pro Quadrat-Meter. Hinter Österreich liegen Deutschland und Frankreich. Am günstigsten sind neue Wohnungen in Italien.

Tirol und Salzburg

In Österreich sind neue Wohnungen besonders in Tirol und Salzburg sehr teuer. Dort kostet eine Neubau-Wohnung im Durchschnitt über 9.000 Euro. Am günstigsten sind die Preise in St. Pölten und Eisenstadt. Dort kostet eine neue Wohnung im Durchschnitt zwischen 3.700 und 4.100 Euro.