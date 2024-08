Die bekannte Social-Media-Plattform Instagram wurde in der Türkei gesperrt. Das bedeutet, dass Instagram seit 2. August nicht mehr verwendet werden kann. Dies teilte die Behörde für Informations-Technologie und Kommunikation in der Türkei mit. Wie lange die Sperren von Instagram in der Türkei dauern könnte, ist nicht bekannt.

Die türkische Regierung hat Instagram vorgeworfen, Beileids-Botschaften für Ismail Haniyeh nicht veröffentlicht zu haben. Haniyeh wurde letzte Woche bei einem Anschlag in Teheran (Iran) getötet. Er war der politische Chef der radikal-islamischen Organisation Hamas.

Weltweit beliebt

Instagram ist eine der beliebtesten Social-Media-Anwendungen weltweit. Mit Instagram werden vor allem Fotos und Videos veröffentlicht. Knapp 2 Milliarden Menschen weltweit sollen Instagram verwenden.