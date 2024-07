Am Plöcken-Pass wurde gestern (23. Juli) ein Teil eines Felsens gesprengt. Dies soll dabei helfen, den Pass nach einem Fels-Sturz im Dezember 2023 wieder eröffnen zu können. Durch die Sprengung wurde eine riesige Menge an Geröll frei. In nächster Zeit soll es zu weiteren Sprengungen kommen.

Zwischen Österreich und Italien

Bevor der Plöcken-Pass wieder geöffnet werden kann, müssen spezielle Gitter montiert und das Geröll entfernt werden. Das Ziel ist es, den Plöcken-Pass dieses Jahr wieder befahrbar zu machen.

Der Plöcken-Pass ist ein 1.350 Meter hoher Pass zwischen Österreich und Italien. Auf Italienisch heißt der Plöcken-Pass „Passo Monte Croce“.