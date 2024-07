In Fürstenfeld wurde eine neue Photovoltaik-Anlage eröffnet. Die neue PV-Anlage kann 5.600 Haushalte mit Strom versorgen. Bei Photovoltaik-Anlagen wird Strom aus Sonnen-Kraft erzeugt. Für die Stadt Fürstenfeld ist es bisher die größte PV-Anlage.

In Fürstenfeld gibt es insgesamt 3 große Photovoltaik-Anlagen. In Zukunft soll in Fürstenfeld der größte Batterie-Speicher Österreichs gebaut werden. Mit dem Speicher können rund 2.000 Haushalte mit Strom versorgt werden.