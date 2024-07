Die Salzburger Fest-Spiele sind eine weltweit bekannte Veranstaltung für klassische Musik und Kunst. Die Fest-Spiele finden jedes Jahr in Salzburg auf dem Dom-Platz statt. Die Salzburger Fest-Spiele sind eine der wichtigsten Veranstaltungen in Österreich. Sie wurden am 19. Juli 2024 eröffnet.

Ein besonders wichtiges Stück bei den Salzburger Fest-Spielen ist „Jedermann“. Es wird seit 1920 jährlich in Salzburg aufgeführt. „Jedermann“ wurde von dem Schriftsteller Hugo von Hofmannsthal geschrieben.

Philipp Hochmair als Jedermann

Dieses Jahr wird der Jedermann wieder von Philipp Hochmair gespielt. Die bekannteste Frauen-Rolle in diesem Stück spielt Deleila Piasko. Sie spielt die Geliebte des Jedermann, die Buhlschaft.