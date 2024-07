In Italien sind nächste Woche besonders hohe Temperaturen angesagt. Die Temperaturen in Süd-Italien könnten 40 Grad erreichen. Aber auch in Rom, Bologna und Florenz könnte es sehr heiß werden. In diesen 3 Städten wurde die Alarm-Stufe Rot aktiviert. Besonders für ältere Menschen, kranke Menschen und Kinder können die extremen Temperaturen gefährlich sein.

Viele Italienerinnen und Italiener versuchen, den hohen Temperaturen zu entkommen. Viele Menschen fahren ans Meer oder in die Berge, wo es kühler ist. Auf den Auto-Bahnen gab es in letzter Zeit sehr starken Verkehr.