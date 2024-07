Heute (9. Juli) beginnt in Washington D.C. ein 3-tägiges Gipfel-Treffen der 32 Nato-Länder. Die Nato ist ein Zusammenschluss von 32 Staaten in Europa und Nord-Amerika. Ziel des Zusammenschlusses ist der gemeinsame Schutz der Staaten. Beim diesjährigen Gipfel-Treffen wird auch an das 75-jährige Jubiläum der Nato erinnert. Die Nato wurde am 4. April 1949 gegründet.

Die Staats-Chefs der 32 Mitglieds-Länder der Nato haben viel zu besprechen. Unter anderem wird es um mögliche weitere Hilfe für die Ukraine gehen.