Am vergangenen Samstag (6. Juli) hat in der nord-spanischen Stadt Pamplona wieder die bekannte Stier-Hatz begonnen. Dabei werden männliche Bullen durch die engen Straßen von Pamplona getrieben. Die Stiere werden in eine Arena getrieben, wo Stier-Kämpfe veranstaltet werden. Dabei werden die Tiere dann getötet.

Tier-Quälerei

Die Stier-Hatz in Pamplona gilt als Tier-Quälerei. Das Treiben für die Tiere durch die Stadt löst bei ihnen zum Beispiel Angst und Panik aus. Und auch Menschen werden immer wieder getötet und verletzt. Für junge Männer gilt die Stier-Hatz als Mut-Probe. Dieses Jahr wurden 6 Menschen und 1 Bulle bei der Stier-Hatz verletzt.

Viele Menschen fordern, dass die Stier-Hatz verboten wird. Die Stier-Hatz ist Teil des Sanfermín-Festes, das noch bis Sonntag (14. Juli) dauert.