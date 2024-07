Seit heute (4. Juli) stehen die nächsten Wahl-Termine in der Steiermark fest. Zuerst finden am 24. November 2024 die steirischen Landtags-Wahlen statt. Im steirischen Land-Tag arbeiten die gewählten Politikerinnen und Politiker der Steiermark, um Gesetze und Verordnungen für die Steiermark zu beschließen.

Am 23. März 2025 finden dann in den steirischen Gemeinden die Gemeinde-Rats-Wahlen statt. Nur in der Stadt Graz finden die Gemeinde-Rats-Wahlen nicht an diesem Tag statt. In Graz sind die nächsten Gemeinde-Rats-Wahlen erst wieder für das Jahr 2026 geplant.

Eine Gemeinde kümmert sich um viele Dinge des täglichen Lebens: Zum Beispiel um die Straßen, Schulen, die Müll-Abfuhr oder das Standes-Amt, das Dokumente wie Geburts-Urkunden erstellt.