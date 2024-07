Die Behörden in Russland haben wegen riesigen Wald-Bränden den Ausnahme-Zustand in der Region Jakutien ausgerufen. Die Region Jakutien liegt ganz im Osten Russlands. Die Wald-Brände in dieser Region haben eine Gesamt-Fläche von umgerechnet knapp 3.000 Quadrat-Kilometer. Das ist vergleichbar mit der Fläche des Landes Luxemburg.

Auch in anderen Regionen Russlands gibt es derzeit Wald-Brände. Die Wald-Brände breiten sich schnell aus. Ein Grund dafür sind die hohen Temperaturen und der wenige Regen. In vielen Städten im Osten Russlands war sogar in den Städten Rauch zu sehen.

Große Fläche

Russland ist das größte Land der Welt. Vor allem im Osten von Russland leben wenig Menschen auf einer riesigen Fläche. Oftmals liegen hunderte Kilometer zwischen Ortschaften.