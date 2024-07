In der Steiermark wurde gestern (1. Juli) ein neues Taxi-Unternehmen vorgestellt. Das neue Taxi-Unternehmen „Flux“ wird in Voitsberg, Graz und Graz-Umgebung unterwegs sein. Bei den Taxis handelt es sich um Sammel-Taxis. Das bedeutet, dass mehrere Personen mitfahren können.

Um ein Taxi zu bekommen, muss man sich zuerst im Internet unter: buchung.flux.at registrieren. Es gibt insgesamt 3.000 Halte-Punkte. Für Kundinnen und Kunden mit Behinderung gibt es auch die Möglichkeit direkt von zu Hause aus abgeholt zu werden. Dazu ist ein Behinderten-Ausweis oder Bestätigung einer Pflege-Stufe notwendig.

In Graz sind die Taxis von 5 Uhr in der Früh bis Mitternacht unterwegs. In Voitsberg und Graz-Umgebung sind die Taxis von 5 Uhr bis 21 Uhr verfügbar.