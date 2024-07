Großer Bahnhof für einen Neustart: Im Beisein vieler Bürgermeister sowie politischer Vertreter von Land und Bund wurde am Montag der Startschuss für „Flux“ gefeiert – beim Bahnhof in Lieboch. Hinter diesem Begriff verbirgt sich vordergründig ein Spiel mit den Worten „Flexibel unterwegs“, ganz im Ernst aber der Versuch, ein Sammeltaxi-System neu und serviceorientierter ins Rollen zu bringen. Nach dem Auslaufen der Verträge mit „Gustmobil“ wurde ein Neustart in die Wege geleitet, der nun eben als „Flux“ gelingen soll – fortan auch einheitlich für 40 Gemeinden in Graz-Umgebung und Voitsberg (also anstelle von „VOmobil Lipizzanerhaimet“) sowie in Randbezirken von Graz.