In der Schweiz hat es am vergangenen Wochen-Ende (29. bis 30. Juni) erneut schwere Unwetter gegeben. Betroffen war dieses Mal der Kanton Tessin. Bei den Unwettern im Muggia-Tal sollen 4 Menschen getötet worden sein. Durch den heftigen Regen war es zu einem Erd-Rutsch gekommen. Auch im Ski-Ort Zermatt ist es wieder zu schweren Über-Schwemmungen gekommen. Im Anschluss an die Schweiz ist das schwere Gewitter auch über Nord-Italien gezogen, wo es ebenso zu Erd-Rutschen gekommen ist. Einige Berg-Dörfer können derzeit nicht erreicht werden.

