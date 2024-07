Der Brite George Russell hat den Formel-1-Grand-Prix in Spielberg (Österreich) gewonnen. Max Verstappen schaffte bei dem Rennen in Spielberg den 5. Platz. Er hatte einen Crash mit dem Mclaren-Fahrer Lando Norris. Dieser Zusammenstoß passierte wenige Runden vor dem Ende des Rennens. Norris konnte das Rennen nicht beenden.

Das Formel-1-Wochen-Ende in Spielberg ist eine der größten Sport-Veranstaltungen Österreichs. An diesem Wochen-Ende waren mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Red Bull Ring in Spielberg dabei. Der Red Bull Ring ist wichtig für den Tourismus in der Region. Bei den verschiedenen Rennen gibt es immer viele Menschen, die in der Region Zeit verbringen.

1. Sieg für Mercedes seit fast 2 Jahren

George Russell fährt für das Team Mercedes. Es war der 1. Sieg für Mercedes seit November 2022. In der Gesamt-Wertung für den Formel-1-Weltmeister-Titel liegt Russell derzeit auf Platz 7. Auf dem 1. Platz liegt Max Verstappen. Bis zum Saison-Ende finden noch 13 Formel-1-Rennen statt.