Gestern (19. Juni) vor 10 Jahren wurde Felipe VI zum spanischen König ernannt. Der König ist das Staats-Oberhaupt Spaniens. Der König ist in Spanien unter anderem dafür verantwortlich, Gesetze zu unterzeichnen oder den Premier-Minister nach Wahlen offiziell zu ernennen. Die Rechte des Königs in Spanien können mit den Rechten des Bundes-Präsidenten in Österreich verglichen werden. Der König ist vor allem dafür verantwortlich, das Land Spanien zu vertreten. Der Amts-Sitz des spanischen Königs ist der königliche Palast in Madrid.

In Spanien gilt Felipe VI. als beliebt. Er ist mit Königin Letizia verheiratet und ist Vater von 2 Töchtern.