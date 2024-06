Am 23. Juni schließt das Café „Schwalben-Nest“ in der Grazer Innen-Stadt. Bereits am 10. Juli öffnet das Café wieder mit einer neuen Frühstücks-Karte. Das Frühstücks-Angebot wird erweitert. Neben Eier-Speise und steirischen Berg-Käse wird auch frisches Gemüse und noch vieles weiteres angeboten.