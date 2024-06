Gut, dass am Montag das „Café Schwalbennest“ seinen Ruhetag hat – sonst hätten sich manche Stammgäste, die nicht zuletzt den Sonnenbalkon mit Blick in Richtung Mur schätzen, wohl vor Schreck ordentlich am Cappuccino verschluckt. Zumindest beim Lesen des ersten Satzes jener Mail, die Gerhard Wörz als Chef des Cafés auf dem Grazer Franziskanerplatz am Montag verschickt hat: „Das Schwalbennest schließt am 23. Juni 2024“. Satz zwei lautet wie folgt: „Ab Mittwoch, 10. Juli, startet das

SommerFrühstück-Pop-up im Schwalbennest.“ Was das zu bedeuten hat und in den Wochen dazwischen passiert, erklärt Wörz der Kleinen Zeitung – um vorweg zu betonen: „Selbstverständlich bleibt das Café bestehen. Es ist nur so, dass wir unser Frühstücksangebot erweitern wollen.“ Zu diesem Zweck allerdings „müssen wir vor allem unseren Küchenbereich adaptieren“, also lege man ab 23. Juni eine Pause ein. Nach außen hin halt, während hinter vorübergehend geschlossenen Türen die Handwerker den Ton angeben.