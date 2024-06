In Frankreich wird es Ende Juni – Anfang Juli Neu-Wahlen für das französische Parlament geben. Dies kündigte Präsident Emmanuel Macron nach den EU-Wahlen an. Bei den EU-Wahlen hat sein Partei-Bündnis „Besoin d’Europe“ 15 Prozent erreicht. Damit ist die Partei weit hinter der Partei „Rasseblement National“. Sie gewann die EU-Wahl in Frankreich mit 31,5 Prozent der Stimmen.



In Frankreich hat der Präsident viel Macht und kann viele Dinge alleine entscheiden. Er braucht aber trotzdem die Unterstützung des französischen Parlaments, um Gesetze und andere Bestimmungen zu beschließen.