Der rechtsnationale Rassemblement National in Frankreich gewinnt gemäß erster Hochrechnungen 31 Prozent der Wählerstimmen. Das entspricht einem Zugewinn von rund acht Prozent. Die Partei von Präsident Emmanuel Macron fällt hingegen von 22 Prozent auf 15 Prozent zurück.

Für Macron ist das Ergebnis eine herbe Niederlage. Bereits bei der letzten Europawahl 2019 lagen die Rechtsnationalen vor seinem Lager. Während die Rechten damals aber nur einen knappen Vorsprung hatten, haben sie diesen nun erheblich ausgebaut und wohl etwa doppelt so viele Stimmen eingeholt wie Macrons Mitte-Kräfte.

Der österreichische EU-Wahlsieger Harald Vilimsky wird am kommenden Mittwoch mit seiner französischen Kollegin Marine Le Pen über die Ausweitung der bestehenden rechtspopulistischen Fraktion „Identität und Demokratie“ (ID) im Europaparlament sprechen. Dies sagte Vilimsky am Sonntagabend im APA-Gespräch. Er peile eine Fraktion mit dreistelliger Abgeordnetenzahl an, so der FPÖ-Delegationsleiter, der ausdrücklich auch der jüngst ausgeschlossenen AfD die Tür offen hielt.

„Mein Zeil ist es, ein großes freiheitliches Reformbündnis zu schmieden. Da sind sehr, sehr viele Parteien dazu bereit“, sagte Vilimsky. „Wie es am Ende des Tages mit der AfD aussieht, ob sie überhaupt Teil des Ganzen werden wollen oder nicht, muss die AfD für sich erklären und bestimmen.“ Er selbst werde beim Treffen mit Le Pen „über die Ausweitung unserer politischen Gruppierung“ sprechen.